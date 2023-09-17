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الأركان المشتركة الأمريكية: الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان

9/17/2023 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد رئيس رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان ومنها تلك المتعلقة بالضمانات، مبينا أن بلاده قادرة على درء أي هجوم محتمل قد يشن على تايوان.
وأكد مارك ميلي في مقابلة مع شبكة CNN أن "هذا أمر وارد تماما" مبينا أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها".

من المعروف أن تايوان تخضع لإدارة خاصة بها منذ العام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ (الحزب الحاكم في تايوان) بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

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