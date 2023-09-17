الأركان المشتركة الأمريكية: الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان

الأركان المشتركة الأمريكية: الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان
التاريخ
9/17/2023 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد رئيس رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان ومنها تلك المتعلقة بالضمانات، مبينا أن بلاده قادرة على درء أي هجوم محتمل قد يشن على تايوان.
وأكد مارك ميلي في مقابلة مع شبكة CNN أن "هذا أمر وارد تماما" مبينا أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها".
من المعروف أن تايوان تخضع لإدارة خاصة بها منذ العام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ (الحزب الحاكم في تايوان) بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.
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