7 طرق للتخلص من انتفاخ أسفل العين



1- الكمادات الباردة



تلعب الكمادات الباردة دورًا كبيرًا في علاج انتفاخ أسفل العينين، حيث تساعد على تقليل التوتر، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، بشرط تركها على العين المصابة لمدة 10 دقائق.

2- أكياس الشاي

تساعد أكياس الشاي على علاج انتفاخ أسفل العينين عند ترك على العين المصابة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، فضلا عن مضادات الأكسدة والالتهابات التي تتميز بها.

3- زيت شجر الأرز

يساهم زيت خشب الأرز في إعادة منطقة أسفل العين إلى شكلها الطبيعي مرة أخرى دون أي انتفاخ، خاصةً عند وضع قطرات منه مع خليط من الماء والملح.

4- شرب الماء

يمكن لشرب الماء أن يساعد على علاج انتفاخ أسفل العين، لذلك يجب الاهتمام بتناول كمية وفيرة منه تتراوح بين 6 و12 كوبًا في اليوم.

5- النوم

إذا كان انتفاخ أسفل العين ناتجًا عن الأرق، لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، يتراوح بين 7 و8 ساعات، للتخلص من هذا التورم نهائيًا.

6- فيتامين سي

يعد فيتامين سي -المتوفر في الفواكه والخضراوات- من العناصر الغذائية الفعالة في علاج انتفاخ أسفل العين المرتبط بالتقدم في العمر، لأنه يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، عن طريق زيادة مستويات حمض الهيالورونيك.

7- تقليل الملح

إذا كان انتفاخ أسفل العين بسبب احتباس السوائل بالجسم، ينبغي على الشخص اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الملح، لخفض نسبة الصوديوم في الدم.