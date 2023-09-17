توضيح بشأن احتساب التعرفة الجديدة لفاتورة المياه الشهرية- رابط

توضيح بشأن احتساب التعرفة الجديدة لفاتورة المياه الشهرية- رابط
التاريخ
9/17/2023 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطاً إلكترونياً على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن -مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/12/2023.
وتهدف الحاسبة الإلكترونية التسهيل على جميع المشتركين معرفة قيم فواتير المياه بكل شفافية ووضوح.
احسب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي عبر الرابط التالي:
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