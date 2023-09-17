حملة للتبرع بالدم في مستشفى المفرق الحكومي غدا
التاريخ
9/17/2023 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -ينظم قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع قسم الكلى، في مستشفى المفرق الحكومي غدا الاثنين، حملة تبرع بالدم للمرضى في المستشفى.
يأتي ذلك بمناسبة يوم التغيير المتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المريض والذي يصادف 18 أيلول من كل عام.
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