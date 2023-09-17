رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الصرايرة في الكرك

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الصرايرة في الكرك
التاريخ
9/17/2023 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، الاحد الموافق 17-9-2023 بالمرحوم الشيخ موسى بن علي بن يحيى (ابو علي).
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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