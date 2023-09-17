مواجهات مع الاحتلال في نابلس
التاريخ
9/17/2023 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، تركزت في منطقة القنيطرة، دون أن يبلغ عن إصابات.
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