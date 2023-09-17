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مواجهات مع الاحتلال في نابلس

9/17/2023 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، تركزت في منطقة القنيطرة، دون أن يبلغ عن إصابات.

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