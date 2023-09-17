بعد معاناتها لسنوات.. استخراج آلاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة في أمريكا- صورة

بعد معاناتها لسنوات.. استخراج آلاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة في أمريكا- صورة
التاريخ
9/17/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كشفت لقطات مؤلمة للحظة إزالة فتاة صغيرة ل آلاف القمل والصئبان من رأسها بعد سنوات من المعاناة في أمريكا.
وبحسب صحيفة“ديلي ستار”، انتقل خبير العناية بالشعر، الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب The Lice Angels، إلى TikTok لمشاركة اللقطات المروعة، مما ترك العديد من مستخدمي الإنترنت في حالة من القلق.
وفي المقطع، قالت خبيرة الشعر من تكساس: "تأتي هذه الفتاة الصغيرة الجميلة إلى عيادتنا وبدأت أفحص شعرها ولاحظت وجود الكثير من البيض المنطمر في شعرها، بالإضافة إلى القمل.
وحين ركزت خبيرة التجميل عبر كاميرات الهاتف على رأس الفتاة، ظهرت مئات المخلوقات الصغيرة تزحف في جميع أنحاء فروة رأسها.
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