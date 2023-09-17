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بعد معاناتها لسنوات.. استخراج آلاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة في أمريكا- صورة

9/17/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت لقطات مؤلمة للحظة إزالة فتاة صغيرة ل آلاف القمل والصئبان من رأسها بعد سنوات من المعاناة في أمريكا.
وبحسب صحيفة“ديلي ستار”، انتقل خبير العناية بالشعر، الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب The Lice Angels، إلى TikTok لمشاركة اللقطات المروعة، مما ترك العديد من مستخدمي الإنترنت في حالة من القلق.
وفي المقطع، قالت خبيرة الشعر من تكساس: "تأتي هذه الفتاة الصغيرة الجميلة إلى عيادتنا وبدأت أفحص شعرها ولاحظت وجود الكثير من البيض المنطمر في شعرها، بالإضافة إلى القمل.
وحين ركزت خبيرة التجميل عبر كاميرات الهاتف على رأس الفتاة، ظهرت مئات المخلوقات الصغيرة تزحف في جميع أنحاء فروة رأسها.




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