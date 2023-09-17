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تحذير من الكرش.. يسبب هذه الأضرار

9/17/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لا يؤثر الكرش سلبًا على مظهر الجسم فقط، بل تشكل الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والخصر خطرًا كبيرًا على الصحة أيضًا، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.
وقال شعبان إن دهون البطن لها تأثيرات خطيرة على صحة المخ، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الكرش أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، بحسب دراسة أمريكية حديثة.
وأضاف أن الباحثين في الدراسة وجدوا أن دهون البطن تضعف من الوظائف الإدراكية للمخ، حيث تؤدي إلى فقدان الذاكرة المبكر في منتصف العمر.
وأشار العميد الأسبق لمعهد القلب إلى خطورة الكرش على صحة القلب والأوعية الدموية، موضحًا أن دهون البطن قد تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
واختتم شعبان حديثه بالإشارة إلى أن السبيل الوحيد للتخلص من الكرش هو اتباع نظام غذائي صحي، مع ضرورة الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

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