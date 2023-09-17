14 تمويلاً من صندوق أوبك لدفع التنمية المستدامة العالمية

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية، على توفير 14 تمويلاً جديداً بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، لمشاريع تنموية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تدعم تطوير البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وإمدادات المياه، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام «صندوق أوبك»، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»، إن حزمة التمويلات الجديدة تؤكد مجدداً الالتزام بالمساعدة في حل التحديات العالمية الملحة في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى دعم الصندوق للمشاريع التي تعزز التنمية المستدامة في البلدان الشريكة؛ وقال: صندوق أوبك يكثف جهوده لتقديم الدعم الهادف والفعال، حيث تشتد الحاجة إليه في وقت يتسم بالتقلبات العالمية.

وأفاد البيان أن مجلس إدارة صندوق أوبك، وافق على منح قروض تساهم في تمويل مشاريع تنموية في مجالات مختلفة بثمانية بلدان تشمل بنين بقيمة 25.5 مليون دولار، وغواتيمالا 15 مليون دولار، وليبيريا 20 مليون دولار، ورواندا 21.2 مليون دولار، وطاجيكستان 8 ملايين دولار، وأوغندا 25 مليون دولار، وزيمبابوي 15 مليون دولار، وقرض بقيمة 20 مليون دولار إلى ألبانيا.



