غضب الطبيعة يضرب جنبات الأرض

ما بين سيول وأعاصير، وزلازل وبراكين، وجفاف وتصحر، وحرارة مرتفعة، وحرائق غابات، يئن العالم تحت وطأة تغيرات مناخية عنيفة جراء الاستخدام غير البشري غير المسؤول للموارد الطبيعية على مدى عشرات السنين، وفق أحدث الدراسات العلمية.



هول الكوارث دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،إلى القول في وقت سابق إن العالم يمضي نحو الكارثة المناخية "مغمض العينين"، معرباً عن أسفه من استمرار الاقتصادات الكبرى برفع انبعاثاتها من غازات الدفيئة على الرغم من الوضع البيئي المتأزم.



حرارة غير مسبوقة

شهد العالم

هذا العام ارتفاع درجات الحرارة بطريقة لم تحدث من آلاف السنين وهو ما يؤكد دراسة علمية نشرتها مجلة "نايتشر"

المتخصصة أشارت فيها

إلى

أن درجة حرارة سطح الأرض قد ارتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية، مقارنة بمتوسط درجات الحرارة بين عامي 1850 و1900، وهو معدل ارتفاع لم تشهده الأرض منذ 125 ألف سنة، أي منذ الفترة التي سبقت العصر الجليدي الحديث.

وقام الباحثون بقياس هبوط الأرض في 48 مدينة من أكبر المدن في العالم على مدار الأعوام من 2014 إلى 2020، ووجدوا أن جميع المدن التي درسوها تقريبًا كانت تعاني من درجة معينة من هبوط الأرض، وفي 44 منها، كانت بعض المناطق تغرق بمعدل أسرع بسبب ارتفاع البحر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، الذي ان ظل على هذه الوتيرة فسيؤدي إلى ارتفاع مستويات البحار والمحيطات إلى 6 أمتار وهو ما سيغير طبيعة السواحل التي يسكنها مئات الملايين من البشر، وقد تكون بداية الطوفان الأكبر الذي يتوقعه البعض للمرة الثانية في تاريخ كوكب الأرض.

الأعاصير.. دانيال مثالاً

لم نفق بعد من هول الدمار والقتل الذي خلفة الإعصار دانيال بليبيا خاصة مدينة درنة حيث خلف آلاف القتلى والمشردين، ووضعاً كارثياً لم تشهده ليبيا منذ أكثر من مئة عام، ويبدو أن الاحتباس الحراري وتغير المناخ، هما الفاعل الأكبر في هذا الإعصار، حيث أرجع العلماء سبب الإعصار دانيال إلى إعصار متوسطي يدعى (مديكين)، ويعتقد العلماء أنها ظاهرة نادرة ستتفاقم في عالم يزداد حرارة.

وترى المتخصصة في جامعة "ريدينغ" ليز ستيفنز"

أن تغير المناخ يزيد من شدة أقوى الأعاصير المتوسطية وهطول الأمطار المصاحبة لمثل هذه العواصف".

وتقول المتخصصة في علوم المناخ بجامعة "بريستول" ليزي كيندون، إن العاصفة "دانيال" توضح "حجم الأمطار المدمرة التي يمكن أن نتوقعها بشكل متزايد في المستقبل" مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

ويستطرد عالم المناخ كارستن هاوستن من جامعة "لايبزيغ"، "إن نشوء العاصفة دانيال من إعصار متوسطي... ربما يكون نتيجة لدرجات حرارة سطح البحر الأكثر دفئاً، من ثم تغير المناخ الناجم عن الإنسان".



الزلازل والبراكين

ما بين زلزال تركيا وسوريا، الذي كان كارثة إنسانية بما تحمله الكلمة من معنى، فقد دمر مدنا بأكملها وراح ضحيته أكثر من 50 ألف شخص، وزلزال المغرب الذي مازال إحصاؤه النهائي لم يصدر لكن عدد الضحايا تجاوز الـ 3 آلاف

فيبدو أن ما يحدث على سطح الأرض له تبعات مدمرة في أعماق باطنها، حيث يعتبر العلماء أن سبب حدوث الزلازل والبراكين هو التغير في قشرة الأرض الناتج عن التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى زيادة حدوث الزلازل والبراكين، حتى توسونامي اليابان المدمر كان السبب فيه

ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة من قبل.













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وفي ذلك يقول عالم البراكين بيل ماكغواير: أشعر أن ألاسكا كالعصفور في القفص، صفائحها التكتونية نشطة وترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير . إن كل ما تحتاجه الزلازل والبراكين الآن هو قليل من الضغط وتغير في درجة الحرارة لتنشط .

إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نتيجتين، الأولى هي هشاشة الارض إثر ذوبان الجليد الذي كان يثبتها ،والثاني زيادة الحمم البركانية نتيجة لارتفاع معدل ذوبان الصخور بعد ان خف ضغط الجليد عنها .







وأقر علماء ناسا بأن انحسار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري قد أدى لظهور زلازل في آلاسكا خلال العقود الماضية.

حرائق الغابات

تواصل حرائق الغابات الاشتعال في بعض الأجزاء من نصف الكرة الشمالي فقد بدأت بكندا وضربت اليونان مروراً بغالب الدول الأوروبية حتى إسبانيا، كذلك في الجزائر والمغرب وهاواي بالولايات المتحدة.

وكانت خسائر هذه الحرائق على أوروبا ضخمة حيث قدرت بـ 4 مليارات دولار، كذلك الأمر في هاواي فقالت وحدة حلول إدارة المخاطر التابعة لـ"موديز"

إن الخسائر المادية قد تتراوح بين 4 مليارات إلى 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع هذه الخسائر ستُغطى من قبل شركات التأمين بفضل ارتفاع معدلات التأمين في الجزيرة. ناهيك عن عشرات الآلاف من المشردين ومئات القتلى والجرحى.





ويؤكد العلماء أنه مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجافة أكثر على المدى الطويل، تزداد فرص التعرض لحرائق غابات مدمرة.

ووفقًا لدراسة نُشرت نتائجها مؤخّرًا، فإنه تمّ ربط بين تغيّر المناخ وحدوث تزايد في حرائق الغابات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أستراليا وأمريكا الجنوبيّة وأفريقيا.



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وبحسب العلماء فالأسوأ لم يأت بعد وتجاوز الاحترار الحراري العتبة عن الحد المسموح قد يدفع الأرض نحو حالة سخونة تجعلها تتجاوز مرحلة الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير إلى أن تصبح غير صالحة للعيش، وفناء الجنس البشري.

