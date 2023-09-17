تنظيم المنتدى الإعلامي للشباب في دورته الأولى 25 سبتمبر الجاري

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن نادي دبي للصحافة عن تنظيم "المنتدى الإعلامي للشباب" في 25 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي. حيث يهدف المنتدى إلى إعداد الجيل القادم من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة إعلام عربي قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة ونقل صورة مميزة عن الشباب العربي للعالم.

وتنطلق اعمال المنتدى في دورته الأولى بمجموعة من الجلسات الملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات النجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام، ويستضيف نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة أكثر من 200 شاب وشابه تجاربهم الملهمة في مختلف المجالات التي تقع ضمن دائرة اهتمام الشباب والكفاءات الإعلامية، وذلك في إطار مساعي نادي دبي للصحافة في مواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات المعنية بقطاع الإعلام في المنطقة.



صناع المستقبل

وأكدت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة أن إطلاق منتدى إعلامي حصري للشباب خطوة تؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وملتقى للشباب ونقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة وإعداد الأجيال القادرة على دفع التطوير الإعلامي قدماً بأفكارهم وإبداعاتهم، وقالت: "الشباب هم حاضر ومستقبل الإعلام العربي.. وهم الأكثر انفتاحاً على التكنولوجيا والأقدر على التعامل مع أداوتها لتسخيرها بصورة مبتكرة تخدم تحويل أفكارهم المبدعة إلى قصص نجاح ملهمة".

وأضافت: "جاء قرار الإعلان عن تنظيم نادي دبي للصحافة، "لمنتدى الإعلام الشبابي"، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للمساهمة في بناء منظومة إعلامية عربية متميزة تواكب المستجدات المتسارعة في المنطقة والعالم وتصنع الفرص لتأكيد تنافسيتها بتأسيس جيل جديد من الكفاءات الإعلامية

الواعدة".

وتابعت سعادتها، بالقول: "إن السعي لامتلاك إعلام قوي قادر على خلق التأثير الإيجابي المرجو منه، لابد أن تكون بدايته الاهتمام بإعداد أجيال شابة بصورة تمكنهم من الأخذ بإعلامنا العربي إلى ما نأمله من مستويات متقدمة من الجودة والتميز بمقاييس المستقبل. وسنحاول من خلال المنتدى الإعلام للشباب التعرف على جانب من هذا المستقبل، عبر محتوى غني من النقاشات والحوارات مع وجوه إعلامية عالمية وعربية، لها تأثيرها وانتشاراها الكبير لتقديم حافز يشجع الشباب ليكون جزءاً من المستقبل الإعلامي.

برنامج حافل

وعن أعمال المنتدى في أولى دوراته، قال هشام العلماء، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: "يضم المنتدى مجموعة متميزة من المتحدثين في مجال الإعلام، أصحاب التجارب المُلهِمة وقصص النجاح من جيل الشباب الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من إفساح مكانة مميزة لهم في ساحات الإعلام، لاسيما الرقميّ منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في بناء جمهور عريض لها في المنطقة من خلال المنصات الجديدة التي كان التطور التكنولوجي سبباً رئيسياً في ظهورها وانتشارها في المنطقة".

وأضاف: "ستركز حوارات "المنتدى الإعلامي للشباب" الذي يُعقد قبل يوم واحد من انطلاق "منتدى الإعلام العربي" على جملة من الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، وكذلك علاقة الشباب بالإعلام سواء بالتأثير فيه أو التأثر بما يقدمه من محتوى".

خلوة إعلامية للشباب

ومن أبرز الفعاليات التي سيتضمنها المنتدى الإعلامي للشباب في أول انعقاد له، "خلوة إعلامية للشباب" والتي ستشمل نقاشات عمل مركزة لإجراء عصف ذهني ضمن مجالات الإعلام المختلفة لاستطلاع آراء الشباب من طلبة وطالبات الإعلام ومقترحاتهم حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها صناعة إعلام قادر على المنافسة بمحتوى متميز يواكب متطلبات المستقبل ويقدم رسالة متطورة توظف التقنيات الحديثة في تقديم مضمون رفيع المستوى يخدم المجتمعات العربية. ويقود النقاش عدد من الإعلاميين أصحاب الخبرة والتجارب المتميزة في المجال الإعلامي من أجل التوصل إلى جملة من التصورات للهيئة المثالية التي يمكن أن يكون عليها الإعلام العربي في المرحلة المقبلة.



تجارب ملهمة

ويستضيف المنتدى ضمن برنامج حافل بالتجارب والفعاليات نخبة من الشخصيات الإعلامية من أصحاب التجارب المُلهِمة وقصص النجاح الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من تحقيق مكانة مميزة لهم في ساحات الإعلام، لا سيما الرقمي منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في بناء جمهور عريض لها في المنطقة من خلال المنصات الجديدة التي كان التطور التكنولوجي سبباً رئيسياً في ظهورها وانتشارها في المنطقة.

وستركز حوارات "المنتدى الإعلامي للشباب" الذي سيعقد بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي 2023 على جملة من الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، وكذلك علاقة الشباب بالإعلام سواء بالتأثير فيه أو التأثر بما يقدمه من محتوى. كما سيقدم اليوم التمهيدي مجموعة من الجلسات التدريبية (ماستر كلاسس)، بمشاركة "نتفلكس" و "تك توك"، وغيرها .

جلسات ملهمة

ويشارك ضمن مجموعة من الجلسات الملهمة، نخبة من الوجوه الإعلامية المؤثرة في المنطقة تجابهم الإعلامية حول العديد من القضايا المتعلقة بالدبلوماسية الإعلامية، وسبل إعادة ثقة الشباب بالإعلام العربي، وريادة الاعمال وكيفية الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها المواضيع المتعلقة بالفوارق بين العمل الإعلامي الحكومي والقطاع الخاص، وايضاً مناقشة الفجوة بين الأجيال، وعلاقة الشباب بقضايا الاستدامة باعتبارهم الثروة الحقيقية للانطلاق نحو المستقبل المستدام.

ماستر كلاسس تدريبي مع نتفليكس



وفي إطار الهدف المحدد للمنتدى الإعلامي للشباب، وتطوير الكوادر الشبابية، ينظم المنتدى جلسات ماستر كلاسس بغرض إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين. وستقدم هذه الجلسات بمشاركة أكثر من 200 شاباً وشابة، حيث تم تصميم البرنامج لمساعدة الشباب وطلبة كليات الإعلام على تعزيز كفاءاتهم الابداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية.

وتشارك منصة "نتفليكس" في جلسة حول سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية، حيث تحمل القصص الإنسانية القدرة على إثارة المشاعر والارتباط بالواقع، وستقدم الجلسة للشباب تجربة إعلامية حول العناصر التي تشكل الأنماط المرئية الناجحة، واللحظات الأساسية لإثراء وتعزيز عملية صنع الفيديوهات الخاصة بالشباب وطرق عملية الإنتاج، بالإضافة إلى كيفية مشاركة الأفكار بين الفنانين بدءاً من التطوير المبكر وحتى التقييم النهائي.

ماستر كلاسس تدريبي مع تيك توك

في العصر الرقمي الحالي، أصبح "تيك توك" أكثر من مجرد منصة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفر فرصة مذهلة للشباب والشركات على حد سواء لإظهار إبداعاتهم الحقيقية، حيث ستقدم هذه الجلسة للحضور طرق صناعة القصص ملهمة للجمهور العربي.



وسيشارك في هذه الجلسة مجموعة من الشباب الإعلاميين، للتعرف على الأفكار الرئيسية في مجال المحتوى العربي وتطوير مهاراتهم على أيدي عدد من المختصين في مجال انتاج القصص المصورة.



تجدر الإشارة إلى أن دور الشباب في الإعلام ومقومات ترسيخ هذا الدور وتمديد أثره الإيجابي، حاضر دائماً ضمن خطط نادي دبي للصحافة، حيث يضع النادي شباب الإعلاميين في مقدمة اهتمامه ويتضح هذا من خلال ما ينظّمه من فعاليات وجلسات معرفية وبرامج تدريبية على مدار العام، وبالتعاون مع نخبة من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية العربية والعالمية، إيماناً بدور الشباب في النهوض بقطاع الإعلام وتحقيق قفزات تطويرية تؤكد قدرته على المنافسة.



وسينصب تركيز "المنتدى الإعلامي للشباب" مع انطلاق أولى دوراته بصورة حصرية على مناقشة الموضوعات ذات الصلة بكيفية إعداد وتأهيل جيل إعلامي شاب ومتميز، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، والذي تُعقد أعماله يومي 26-27 سبتمبر، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية ولفيف من القامات الفكرية ورموز العمل الإعلامي في العالم العربي وغيرهم من المعنيين بالمجال الإعلامي ضمن مختلف تخصصاته، لمناقشة مستقبل الإعلام وأهم العوامل المؤثرة في تشكيل صورته خلال المرحلة المقبلة.



