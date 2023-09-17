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مصر ترسل حاملة مروحيات إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني

9/17/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت مصر اليوم "الأحد" وصول حاملة المروحيات "الميسترال" إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

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