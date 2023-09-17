مصر ترسل حاملة مروحيات إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني

مصر ترسل حاملة مروحيات إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني
التاريخ
9/17/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مصر اليوم "الأحد" وصول حاملة المروحيات "الميسترال" إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.
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