عبدالله بن زايد: نتطلع لنقاشات مثمرة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مساعينا لخير البشرية



أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن خالص تمنياته بنقاشات مثمرة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، والتوفيق والنجاح للدول الأعضاء كافة في مساعيها لخير وتقدم البشرية.

وقال سموه في كلمة مرئية مسجلة اليوم : " إنه منذ انطلاق عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن العام الماضي، سعينا للتعاون مع شركائنا في المجلس في مواجهة التحديات العالمية كافة، واليوم تتطلع بلادي إلى المشاركة في المناقشات العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومواصلة دورنا كشريك ووسيط موثوق به داعم ومساند للجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ".

وأضاف سموه : "أن القرار التاريخي الذي أقره مجلس الأمن بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين، ضمن مبادرة رائدة قامت بها دولة الإمارات والمملكة المتحدة يعد خطوة مهمة نحو التغيير الإيجابي ، فبلادي تؤمن بأن تحقيق التنمية يرتبط بنشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والسعي الدائم للحوار ودعم الحلول السلمية".

وقال سموه إن التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم ، وتتطلع بلادي هذه السنة إلى استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) ولدينا الثقة والإرادة لتحقيق إجراءات ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي بتعاون وتكاتف الأطراف كافة".