5 مشروبات لعلاج الأرق

5 مشروبات لعلاج الأرق
التاريخ
9/17/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قدمت الدكتورة المصرية سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية، بعض المشروبات لعلاج الأرق (قلة أو تقطع النوم).
1- مشروب القرنفل:
تنقع ملعقة صغيرة من حبات القرنفل المكسرة، في كوب من الماء المغلي، ويترك منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.
2- مشروب الكمون:
يغلى 10 جرامات من مسحوق الكمون، في ربع لتر ماء، ويشرب قبل ميعاد النوم.
3- عصير التفاح:
يشرب كوب من عصير التفاح الطبيعي قبل ميعاد النوم.
4- مشروب اليانسون:
تنقع بذور اليانسون، في كوب حليب ساخن، لفترة من الوقت، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.
5- خل التفاح بالعسل:
يضاف 3 ملاعق من خل التفاح، إلى كوب من العسل الطبيعي، ويؤخذ منه ملعقة قبل النوم.
MENAFN17092023000151011027ID1107085187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.