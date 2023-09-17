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5 مشروبات لعلاج الأرق

9/17/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قدمت الدكتورة المصرية سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية، بعض المشروبات لعلاج الأرق (قلة أو تقطع النوم).

1- مشروب القرنفل:

تنقع ملعقة صغيرة من حبات القرنفل المكسرة، في كوب من الماء المغلي، ويترك منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.

2- مشروب الكمون:

يغلى 10 جرامات من مسحوق الكمون، في ربع لتر ماء، ويشرب قبل ميعاد النوم.

3- عصير التفاح:

يشرب كوب من عصير التفاح الطبيعي قبل ميعاد النوم.

4- مشروب اليانسون:

تنقع بذور اليانسون، في كوب حليب ساخن، لفترة من الوقت، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.

5- خل التفاح بالعسل:

يضاف 3 ملاعق من خل التفاح، إلى كوب من العسل الطبيعي، ويؤخذ منه ملعقة قبل النوم.

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