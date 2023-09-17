حوالي 3.5 مليون مهاجر في الأردن

حل الأردن في المرتبة 18 عالميا والثالثة عربيا ضمن قائمة أكثر الدول جذبا للمهاجرين في العالم، حسب مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات.

وبينت القائمة التي اطلع عليها موقع "خبرني"، أن الأردن يستضيف 3.5

مليون مهاجر.

وجاء في المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا المملكة العربية السعودية بعدد مهاجرين بلغ 13.5

مليون مهاجر، وفي المرتبة الثانية عربيا والسادسة عالميا الإمارات العربية المتحدة بعدد مهاجرين بلغ 8.7

مليون.

وتعرف المجلة المهاجرين على أنهم: أفراد مولودون في الخارج ويعيشون خارج بلد ميلادهم، بغض النظر عن جنسيتهم. ويشكل اللاجئون وطالبو اللجوء مجموعة فرعية ضمن هذه الفئة الأوسع من السكان.