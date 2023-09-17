حوالي 3.5 مليون مهاجر في الأردن

حوالي 3.5 مليون مهاجر في الأردن
التاريخ
9/17/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فايز العظامات
حل الأردن في المرتبة 18 عالميا والثالثة عربيا ضمن قائمة أكثر الدول جذبا للمهاجرين في العالم، حسب مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات.
وبينت القائمة التي اطلع عليها موقع "خبرني"، أن الأردن يستضيف 3.5
مليون مهاجر.
وجاء في المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا المملكة العربية السعودية بعدد مهاجرين بلغ 13.5
مليون مهاجر، وفي المرتبة الثانية عربيا والسادسة عالميا الإمارات العربية المتحدة بعدد مهاجرين بلغ 8.7
مليون.
وتعرف المجلة المهاجرين على أنهم: أفراد مولودون في الخارج ويعيشون خارج بلد ميلادهم، بغض النظر عن جنسيتهم. ويشكل اللاجئون وطالبو اللجوء مجموعة فرعية ضمن هذه الفئة الأوسع من السكان.
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