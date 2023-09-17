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تيفاني هاديش ترد على الإتهامات الموجهة لها

9/17/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ردت نجمة“غيرلز تريب” تيفاني هاديش على الاتهامات التي اتهمها بها البعض بالتقاط صور ومضايقة شاكيرا في حفل توزيع جوائز“إم تي في” للموسيقى.

وحاولت هاديش التقرب من شاكيرا في عدة مناسبات، بما في ذلك مرة عندما حاولت التسكع في غرفة خلف الكواليس حيث كانت شاكيرا تلتقط صورة شخصية ونادتها باسمها عدة مرات دون أن تلاحظ ذلك.

كما قامت هاديش بتصوير شاكيرا عدة مرات خلال جلسة التصوير بعد فوز شاكيرا بالجائزة في حفل توزيع جوائز” إم تي في”. لم يستغرق اسم هاديش وقتًا طويلاً حتى بدأ في الظهور، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رد الفعل العنيف من المعجبين الذين اتهموها بمضايقة شاكيرا.

لكن الممثلة الكوميدية ردت بإخبار النقاد بأنها لم تتأثر بكل الضجيج الموجه إليها عبر الإنترنت. وشكرت كل من قال عنها شيئًا جيدًا أو سيئًا لأنه جعلها أكثر شهرة.

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