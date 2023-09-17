تيفاني هاديش ترد على الإتهامات الموجهة لها

تيفاني هاديش ترد على الإتهامات الموجهة لها
التاريخ
9/17/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ردت نجمة“غيرلز تريب” تيفاني هاديش على الاتهامات التي اتهمها بها البعض بالتقاط صور ومضايقة شاكيرا في حفل توزيع جوائز“إم تي في” للموسيقى.
وحاولت هاديش التقرب من شاكيرا في عدة مناسبات، بما في ذلك مرة عندما حاولت التسكع في غرفة خلف الكواليس حيث كانت شاكيرا تلتقط صورة شخصية ونادتها باسمها عدة مرات دون أن تلاحظ ذلك.
كما قامت هاديش بتصوير شاكيرا عدة مرات خلال جلسة التصوير بعد فوز شاكيرا بالجائزة في حفل توزيع جوائز” إم تي في”. لم يستغرق اسم هاديش وقتًا طويلاً حتى بدأ في الظهور، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رد الفعل العنيف من المعجبين الذين اتهموها بمضايقة شاكيرا.
لكن الممثلة الكوميدية ردت بإخبار النقاد بأنها لم تتأثر بكل الضجيج الموجه إليها عبر الإنترنت. وشكرت كل من قال عنها شيئًا جيدًا أو سيئًا لأنه جعلها أكثر شهرة.
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