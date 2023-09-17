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التموين تطرح سلعا غذائية ولحوما بمعرض أهلا مدارس فى فيصل بأسعار مخفضة

9/17/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ 8 جنيهات سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد
بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها
وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه
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كما يتم طرح زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها وزيت عباد 800 مل بـ59 جنيها
ولحوم مجمدة مكعبات 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ولحوم
مفروم 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها





وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الاحد
معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.





وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة أيضًا توفير ملابس "اليونيفورم" حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلاً، مدارس طوال فترة إقامتها ومدها بكل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية













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