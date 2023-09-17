رئيس الوزراء خلال افتتاح أهلا مدارس بفيصل: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن افتتاح هذا المعرض يأتى ضمن خطة الدولة للتوسع فى إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق، قبل بدء العام الدراسى، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين معتبراً أن هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.





وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من أجنحة المعرض، وأماكن عرض المنتجات المتنوعة، وتعرف من خلال حديثه مع العارضين على جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلى بها، حيث شدد على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطنى وتقديم أوجه الدعم له كى يتوافر بجودة منافسة وسعر مناسب.







وخلال الجولة، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المعرض بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من ١٧ سبتمبر حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.







وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس ٢٠٢٣" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو ٢٠٠٠ م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة ١٠٠٠ م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة ٦٠٠ م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.







وأوضح الدكتور على المصيلحى أن معرض منطقة فيصل يشهد مشاركة ٦٠ عارضاً، بواقع ٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحاً للملابس، و١٤ جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء، ويوفر خصومات تصل إلى ٥٠٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين.





من جانبه، أكد محافظ الجيزة توافر مختلف جوانب الدعم اللوجستى لمعارض "أهلاً مدارس ٢٠٢٣" بمحافظة الجيزة، لضمان انتظام العمل داخلها، على مدار فترة إقامتها، ومتابعة ضخ السلع والمنتجات بها بالأسعار المناسبة.







فيما أشار الدكتور علاء عز إلى استمرار دور اتحاد الغرف التجارية ضمن مبادرة " أهلاً مدارس ٢٠٢٣"، من خلال قيام الغرف المختلفة بإنشاء وإدارة تلك المنافذ، وتنسيق عملية توفير السلع مع الموردين طوال فترة انعقاد المعارض، مع إقامة معارض مثيلة فى عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية.





وخلال جولته بأرجاء المعرض، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر المنتج المصرى فى مختلف المعروضات الجلدية والورقية ومستلزمات المدارس، كما اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى على جودة المنتجات المعروضة والخصومات المقدمة بالمعرض، وفى هذه الأثناء أكد السيد/ أسامة الشاهد أن هناك حرصا كبيرا على تقديم مختلف أنواع الدعم والتيسيرات للعارضين، سواء من حيث دعم الكهرباء، أو توفير الأماكن الحيوية القريبة من المواطنين، وذلك لمساعدة العارضين على تقديم منتجاتهم بخصومات جيدة، وأسعار تناسب مختلف شرائح الأسر المصرية، ويتم متابعة التزام العارضين بهذه الخصومات.







وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من المواطنين رواد المعرض، الذين أكدوا جودة المنتجات، وأنها تلبى احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة.



