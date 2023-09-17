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وزير التعليم يوجه بمتابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد

9/17/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور، محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وأعرب الدكتور رضا حجازى فى بداية حديثه، عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مثمنا جهود المحافظة فى تطوير العملية التعليمية.



وأكد الوزير على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجها بأهمية استقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة، كما وجه الوزير بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار.



واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية وأولياء الأمور

، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بأعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.



وأشار الوزير إلى ضرورة متابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددا على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، لافتا إلى أنه يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط لاختيار طلاب هذه المدارس، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل بالصف الأول الثانوي من مدارس STEM الـ٢٠ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين بعين شمس، سيتم ضمهم لمدرسة العباقرة، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وإرسالها للسادة المحافظين لمتابعة تطبيقها، مشيرا إلى أن مدخل لائحة الانضباط وقائي وعلاجى أكثر منه عقابى.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، مؤكدا أن هذا النهج يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، كما أنه جزء من دور الوزارة التربوي.



وأكد الوزير أن التعليم الفني أصبح من الأولويات الهامة فى مصر، فضلا عن المدارس التكنولوجية التى تم إنشاؤها بالتعاون مع أصحاب العمل والتى تؤهل الطالب لسوق العمل، ويضمن توظيفه قبل تخرجه، كما أوضح الوزير أهمية فترات المشاهدة والتي ستساعد بشكل كبير في التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما سيسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أوضح الوزير قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.



وأشار الوزير إلى أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية ،وتم وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.



ومن جهته، أعرب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازى للمحافظة وافتتاحه العديد من المشروعات التعليمية لخدمة أهالى المحافظة، مشيدا بجهوده ودوره فى تطوير منظومة التعليم فى مصر.

وأكد محافظ الأقصر أنه تم خلال العام الدراسى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إنشاء ٤٠ مدرسة، و٥١١ فصلا، مشيرا إلى أن هذا كان له أثر كبير فى التغلب على مشكلة الكثافة بالفصول فى المحافظة.











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