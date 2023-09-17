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سفراء جدد للأردن فى السعودية وتونس واليونان

9/17/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) وافق الديوان الملكي الأردني على قرار مجلس الوزراء بتسمية هيثم أبو الفول، سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن في المملكة العربية السعودية.

كما صدرت الإرادة الملكية بتسمية عبدالله أبو رمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن في جمهورية تونس، وتسمية زهير عبدالله النسور سفيرا للأردن في اليونان، كما تم تسمية نواف التل سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى المجلس الفيدرالي السويسري.

وصدرت الإرادة الملكية باعتماد الوزير المفوض محمد صلاح حميد مندوبا دائما للأردن لدى منظمة التعاون الإسلامي/ جدة.

ووافق الأردن على قرار جمهورية ساحل العاج بترشيح كواكو كوامي كريستوف ليكون سفيرا غير مقيم في الأردن.



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