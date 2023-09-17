سفراء جدد للأردن فى السعودية وتونس واليونان

سفراء جدد للأردن فى السعودية وتونس واليونان
التاريخ
9/17/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) وافق الديوان الملكي الأردني على قرار مجلس الوزراء بتسمية هيثم أبو الفول، سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن في المملكة العربية السعودية.
كما صدرت الإرادة الملكية بتسمية عبدالله أبو رمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن في جمهورية تونس، وتسمية زهير عبدالله النسور سفيرا للأردن في اليونان، كما تم تسمية نواف التل سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى المجلس الفيدرالي السويسري.
وصدرت الإرادة الملكية باعتماد الوزير المفوض محمد صلاح حميد مندوبا دائما للأردن لدى منظمة التعاون الإسلامي/ جدة.
ووافق الأردن على قرار جمهورية ساحل العاج بترشيح كواكو كوامي كريستوف ليكون سفيرا غير مقيم في الأردن.
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