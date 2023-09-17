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سياسى ليبى: شبهات فساد فى عقود صيانة سدى درنة

9/17/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي وجود شبهات فساد في عقود صيانة سدي درنة بليبيا، مؤكدا أن الأشخاص الذين اختلسوا أموال صيانة السدين يتحملون مسؤولية كارثة درنة، موضحا أن التحقيقات ستكشف المتورطين وستجري محاسبتهم بشكل سريع بسبب احتقان الشارع الليبي، داعيا لضرورة محاسبة المقصرين والتعامل معهم بحزم لاحتواء الغضب العام في الشارع الليبيين.

كان النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور قد أكد مساء الجمعة الماضية، بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، وملاحقة مرتكبي الجريمة، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة.

وأكد النائب العام الليبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.

وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي جرى دفعها لصيانة السدود، وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا: بانتهاء التحقيقات، سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة، مشيرا إلى التهم لا يمكن اثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك افلات من العقاب.

ولفت إلى أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، مؤكدا أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.

وأشار إلى توجه 26 عضوا من النيابة العامة الليبية إلى المناطق المتضررة، للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرضت إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة، مشددا على ضرورة العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.




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