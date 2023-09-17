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الأمم المتحدة تحذر من انهيار سدين قرب مدينة بنغازى الليبية

9/17/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت الأمم المتحدة من الوضع المتهالك لسد وادي جازا وسد القطارة الواقعين قرب مدينة بنغازي، لافتة إلى مخاوف من انهيار سد جديد مدمر في المناطق الشرقية من ليبيا.

وتحدث تقرير، نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أذاعه تلفزيون (الوسط) الليبي بأن سدين غمرتهما المياه بشكل سريع، وهما سد وادي جازا، الواقع بين درنة وبنغازي، وسد القطارة قرب مدينة بنغازي، مما يثير مخاوف جديدة بشأن انهيار مدمر لسد آخر.

ولفت التقرير إلى أن الفيضانات غير المسبوقة التي صاحبت العاصفة دانيال خلفت ما يقرب من 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 شخص آخرين في عداد المفقودين بمدينة درنة وحدها. كما أشار إلى وفاة 170 شخصا في مناطق أخرى بشرق ليبيا.


وتوقع التقرير ارتفاع أعداد الضحايا في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ عملياتها، لإيجاد ناجين في المناطق المنكوبة من درنة.



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