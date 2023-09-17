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مباحثات كويتية أمريكية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/17/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.


وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم / الأحد /- إن اللقاء الذي جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك- تناول العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين الموضوعات الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة و استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



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