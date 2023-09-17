مباحثات كويتية أمريكية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم / الأحد /- إن اللقاء الذي جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك- تناول العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين الموضوعات الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة و استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



