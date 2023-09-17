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رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد شوقى عياد بتولى منصب النائب العام

9/17/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار، محمد شوقي عياد، بمناسبة أدائه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

كما تقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.




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