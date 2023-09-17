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رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس بشارع فيصل

9/17/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.



وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة أيضًا توفير ملابس "اليونيفورم" حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلاً، مدارس طوال فترة إقامتها ومدها بكل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية.



كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها منتجات السلع الغذائية فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كل فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسيارات متنقلة ،لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، و يتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، كما سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة.













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