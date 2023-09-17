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رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلا مدارس بفيصل عقب افتتاحه

9/17/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة عقب افتتاحه حيث يتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية
أيضا السلع الغذائية التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية
بأسعار مخفضة .



وكان
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،
قد أكد على توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعارض
بالمحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المستلزمات طوال فترة المعارض، حيث تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعارض
طوال فترة إقامتها ومدها بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس.



















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