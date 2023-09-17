نائب الأمين العام للناتو يرحب بشراكة الحلف العميقة مع مولدوفا



وذكر بيان صادر عن الحلف ، أن ذلك جاء خلال زيارة نائب الأمين العام للناتو لجمهورية مولدوفا والتي استمرت يومين التقى خلالها بالرئيسة المولدوفية مايا ساندو، ورئيس الوزراء دورين ريسيان، ورئيس البرلمان إيجور جروسو، كما التقى بكبار المسئولين العسكريين وتواصل مع الطلاب وممثلي المجتمع المدني.



وفي اجتماعه مع الرئيس ساندو، أكد جيوانا مجددًا التزام الناتو بمواصلة تعزيز الدعم السياسي والعملي لمولدوفا، مشيرا إلى أن تعاون مولدوفا مع الناتو يعزز مرونتها وأمنها، كما أنه سيساعدها في طريقها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ريسيان، سلط نائب الأمين العام الضوء على التعاون طويل الأمد بين الناتو ومولدوفا، والذي ينبع من الاحترام الكامل لحيادها الدستوري، وشكر مولدوفا على دعمها المستمر للاستقرار الإقليمي من خلال مساهمتها في مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وعلى المساعدة التي قدمتها للشعب الأوكراني منذ بداية الحرب الروسية غير الشرعية.



كما أشاد جيوانا بمولدوفا لجهودها نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ورحب بهدف رئيس الوزراء ريسيان لتعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة المولدوفية مع الناتو، وأكد مجددا دعم الناتو الكامل لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية.



وفي قمة فيلنيوس، أكد حلفاء الناتو الالتزام بزيادة الدعم السياسي والعملي لمولدوفا، ويتضمن ذلك حزمة كبيرة من الدعم للمساعدة في تعزيز الدفاعات الإلكترونية في مولدوفا، والاتصالات الاستراتيجية، والتدريب والخدمات اللوجستية.