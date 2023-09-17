فرنسا تشهد أسبوعا حافلا بالفعاليات والزيارات الرسمية وسط تعزيزات أمنية استثنائية



وتأتي هذه الزيارات الرسمية لملك بريطانيا وبابا الفاتيكان في خضم بطولة كأس العالم للرجبي المقامة حاليا في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، لذا تواجه الشرطة تحديا أمنيا غير عادي لضمان استتباب الأمن خلال تلك الفعاليات الرسمية المهمة.



وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن "تعبئة استثنائية" للشرطة وبعث برسالة إلى مديري الأمن لإبلاغهم بترتيبات أمنية "غير مسبوقة" مقررة خلال هذه المناسبات، قائلا: "نحن نقترب من أسبوع مكثف بشكل خاص فيما يتعلق بالنظام العام وسنحشد لهذه المناسبة، جميع الموارد المتاحة من وحدات القوة المتنقلة والدرك".



وتم الاعلان عن نشر ما يصل إلى 30 ألف فرد من أفراد الشرطة خلال تلك الأيام المقبلة، حيث أشار الوزير إلى تعزيزات أمنية بداية من يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي يصل فيه الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا، سيتم في البداية حشد 8 آلاف من أفرد الشرطة، وسيزيد العدد تدريجيا في الأيام التالية حتى يصل إلى 30 ألفا يوم السبت المقبل، مع القداس الذي سيقيمه البابا فرنسيس في ملعب "فيلودروم" في مارسيليا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتعهد دارمانين بتعزيزات أمنية مكثفة بل "تعبئة استثنائية" من أجل ضمان أمن وأمان تلك الشخصيات المهمة وأيضا من أجل ضمان سلامة الزوار والمواطنين.



وبالاضافة إلى هاتين الزيارتين الرسميتين، سيكون هناك العديد من الأحداث الرياضية العالمية، منها بطولة كأس العالم للرجبي، التي انطلقت مطلع سبتمبر الجاري ومستمرة حتى 28 أكتوبر القادم، مع تنظيم مباريات في تسع مدن فرنسية تجذب العديد من المشجعين من فرنسا ومن بقية دول العالم.





وفي هذا الصدد، أضاف دارمانين أنه من الضروري ضمان نفس المستوى من الحشد الأمني للجمهور والمشاركين.





كما من المقرر أيضا إقامة مباراة بالدوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "بارك دي برينس" بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى مباراة اخرى في الدوري الفرنسي الأحد بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وهما مباريتان لهما جمهور غفير من عشاق كرة القدم.



وأخيرا، ستنظم يوم السبت مظاهرة تحت عنوان "ضد عنف الشرطة"، بدعوة من حزب "فرنسا الأبية"، ومن المتوقع أيضا تنظيم عدة مظاهرات ضد خطوط القطارات فائقة السرعة يوم الأحد القادم في منطقتي "بوردو" و"داكس" (جنوب غرب البلاد).



وبسبب كل هذه الأحداث والفعاليات المرتقبة في البلاد، يدعو وزير الداخلية إلى ضرورة توخي الحذر واليقظة، مؤكدا أهمية ضمان الأمن الكامل للمواطنين وعرقلة أية محاولة من قبل المجرمين باستغلال هذه الظروف وحشد عناصرهم خلال تلك الفعاليات لارتكاب أعمال عنف أو جرائم أو تصفية حسابات.



كما حذر دارمانين في رسالته من أن مستوى التهديد الإرهابي الذي يثقل كاهل البلاد يتطلب أيضا التحلي بأعلى درجات اليقظة.





وسيقوم الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بزيارة إلى فرنسا في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تأجيلها في نهاية مارس الماضي على خلفية احتجاجات كانت تشهدها البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.







وكانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت في بيان لها، "سيقوم جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بزيارة دولة إلى فرنسا (إلى باريس وبوردو) في الفترة من الأربعاء 20 إلى الجمعة 22 سبتمبر 2023. وستحتفي هذه الزيارة بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا".





وأضافت الرئاسة أن هذه الزيارة "شرف كبير لفرنسا، وتأتي في وقت تستضيف البلاد أيضا كأس العالم للرجبي، وستشهد هذه الزيارة على عمق الروابط التاريخية التي توحد البلدين والشعبين".



وكان تشارلز الثالث قد اختار فرنسا لتكون أول زيارة رسمية له بعد توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى باريس الأحد 26 مارس في زيارة دولة رسمية هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه العرش، إلا أن الزيارة تم تأجيلها بسبب المظاهرات التي كانت تجتاح فرنسا في ذلك الوقت على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد.









