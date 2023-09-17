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إصابة 32 شخصا إثر اندلاع عنف بمهرجان ثقافى إريترى جنوب غربى ألمانيا

9/17/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت الشرطة الألمانية أنه تم إصابة 32 شخصًا من بينهم 26 ضابط شرطة على الأقل بجروح إثر أعمال عنف اندلعت بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه خلال فعاليات مهرجان ثقافي إريتري أقيم بمدينة "شتوتجارت" جنوب غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة - في بيان أوردته قناة (دويتشة فيليه) الألمانية اليوم الأحد- أن من بين المصابين، 4 أشخاص مشاركين بالمهرجان واثنين آخرين من المعارضين للحدث الثقافي، منوهة بأنه تم نشر نحو 300 ضابط للتعامل مع مئات المعارضين لنظام الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.

وأشارت إلى أنه كان هناك من 80 إلى 90 شخصًا يشاركون بالحدث وصفتهم بالمؤيدين للنظام الإريتري، موضحة أنه تم تخصيص منطقة للمحتجين، غير أنهم هاجموا بعد ذلك المشاركين في المهرجان ورشقوا الشرطة بقضبان معدنية وحجارة.
ودفعت أحداث الشغب الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل والعصي لتفريق الحشد، كما أكدت سلطات المدينة أنها لن تتسامح مع مثل هذا العنف، وأنها ستبدأ على الفور محادثات مع الجمعيات الإريترية.


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