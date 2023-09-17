إصابة 32 شخصا إثر اندلاع عنف بمهرجان ثقافى إريترى جنوب غربى ألمانيا

إصابة 32 شخصا إثر اندلاع عنف بمهرجان ثقافى إريترى جنوب غربى ألمانيا
التاريخ
9/17/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت الشرطة الألمانية أنه تم إصابة 32 شخصًا من بينهم 26 ضابط شرطة على الأقل بجروح إثر أعمال عنف اندلعت بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه خلال فعاليات مهرجان ثقافي إريتري أقيم بمدينة "شتوتجارت" جنوب غربي ألمانيا.
وأوضحت الشرطة - في بيان أوردته قناة (دويتشة فيليه) الألمانية اليوم الأحد- أن من بين المصابين، 4 أشخاص مشاركين بالمهرجان واثنين آخرين من المعارضين للحدث الثقافي، منوهة بأنه تم نشر نحو 300 ضابط للتعامل مع مئات المعارضين لنظام الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.
وأشارت إلى أنه كان هناك من 80 إلى 90 شخصًا يشاركون بالحدث وصفتهم بالمؤيدين للنظام الإريتري، موضحة أنه تم تخصيص منطقة للمحتجين، غير أنهم هاجموا بعد ذلك المشاركين في المهرجان ورشقوا الشرطة بقضبان معدنية وحجارة.
ودفعت أحداث الشغب الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل والعصي لتفريق الحشد، كما أكدت سلطات المدينة أنها لن تتسامح مع مثل هذا العنف، وأنها ستبدأ على الفور محادثات مع الجمعيات الإريترية.
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