الهند: مصرع جندي وإصابة آخر على يد جندى ثالث عن طريق الخطأ

الهند: مصرع جندي وإصابة آخر على يد جندى ثالث عن طريق الخطأ
التاريخ
9/17/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة الهندية مصرع جندي بالجيش وإصابة آخر في إقليم "جامو وكشمير" جراء انطلاق الرصاص من سلاح جندي ثالث عن طريق الخطأ.
وأوضحت الشرطة - في بيان وفقًا لشبكة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد - أنه تم احتجاز الجندي، وتم فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، مشيرا إلى أن الحادث وقع بضاحية "بانديبورا".
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