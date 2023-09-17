الهند: مصرع جندي وإصابة آخر على يد جندى ثالث عن طريق الخطأ

وأوضحت الشرطة - في بيان وفقًا لشبكة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد - أنه تم احتجاز الجندي، وتم فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، مشيرا إلى أن الحادث وقع بضاحية "بانديبورا".

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