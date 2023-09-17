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فراعنة التنس يتأهلون لفاصلة الصعود للمجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز

9/17/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) تألق المنتخب الوطنى للتنس للرجال، وحقق انتصارا على منتخب أوروجواي بنتيجة 3 / صفر، بالعاصمة مونتفيدو، ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز.



وتمكن المنتخب من الفوز بلقاء الزوجى، حيث تغلب الثنائى محمد صفوت واكرم السلالى على اريل بيهار ومارتين كوفاس 6 / 3 و 6 / 4 فى الجولة الثانية للقاء ليتقدم الفراعنة 3 / صفر دون الحاجة لخوض لقائى الفردى.



وحجز المنتخب بهذا الانتصار الرائع بطاقة لعب المباراة الفاصلة التى يتأهل الفائز بها الى المجموعة العالمية الأولى.



ومن جانبه أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالأداء الرجولى للاعبين ونجاح الفريق فى التفوق خارج الحدود والفوز على منافس قوى على ملعبه ووسط جماهيره.



وقدم الشافعى التهنئة لجميع اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا وأكرم السلالى الذين كانوا على قدر المسئولية وواصلوا تحقيق الإنجازات التى يعيشها التنس المصرى على كافة المستويات.







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