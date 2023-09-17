فراعنة التنس يتأهلون لفاصلة الصعود للمجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز

فراعنة التنس يتأهلون لفاصلة الصعود للمجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز
التاريخ
9/17/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) تألق المنتخب الوطنى للتنس للرجال، وحقق انتصارا على منتخب أوروجواي بنتيجة 3 / صفر، بالعاصمة مونتفيدو، ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز.
وتمكن المنتخب من الفوز بلقاء الزوجى، حيث تغلب الثنائى محمد صفوت واكرم السلالى على اريل بيهار ومارتين كوفاس 6 / 3 و 6 / 4 فى الجولة الثانية للقاء ليتقدم الفراعنة 3 / صفر دون الحاجة لخوض لقائى الفردى.
وحجز المنتخب بهذا الانتصار الرائع بطاقة لعب المباراة الفاصلة التى يتأهل الفائز بها الى المجموعة العالمية الأولى.
ومن جانبه أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالأداء الرجولى للاعبين ونجاح الفريق فى التفوق خارج الحدود والفوز على منافس قوى على ملعبه ووسط جماهيره.
وقدم الشافعى التهنئة لجميع اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا وأكرم السلالى الذين كانوا على قدر المسئولية وواصلوا تحقيق الإنجازات التى يعيشها التنس المصرى على كافة المستويات.
MENAFN17092023000132011024ID1107085106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.