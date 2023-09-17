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رابطة الأندية تضع 5 معايير لحسم التأهل من كأس الرابطة فى النسخة المقبلة

9/17/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) وضعت رابطة الأندية 5 معايير لحسم التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة بمشاركة 18 فريقا، هم جميع أندية الدوري الممتاز.
ونصت لائحة البطولة في نسختها الجديدة على العودة لفارق النقاط ثم المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم الأعلى تهديفًا وأخيرا اللجوء لقرعة حال التساوي في كل ما سبق.
استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية.
وقررت الرابطة في لائحة الموسم الجديد مشاركة الأندية الثمانية عشر للدوري في كأس الرابطة، على أن يتم تقسيمها على ثلاث مجموعات بواقع 6 فرق في كل مجموعة.
وكان نظام المجموعات الثلاث هو المعتمد في أول نسخة من البطولة من العام قبل الماضي، والذي تُوج بلقبها فيوتشر، بينما تغير نظام المسابقة لخروج المغلوب في النسخة الماضية والتي توج بها سيراميكا.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.
وقررت الرابطة تغريم أي ناد ينسحب من بطولة كأس الرابطة قبل سحب القرعة مبلغ 2 مليون جنيه، أما في حالة الاعتذار بعد سحب القرعة يتم تغليظ العقوبة لتصبح مليوني جنيه.


لائحة اتحاد الكرة



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