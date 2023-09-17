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إيهاب جلال يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلى مواليد 2003

9/17/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2003 من نظيره الزمالك بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الدراويش بالإسماعيلية، في إطار مواجهات الأسبوع الرابع من بطولة دوري الجمهورية.



وشارك الثلاثي حازم مرسي ومحمد وجدي ومحمد البحيري، لاعبو الفريق الأول، في مباراة اليوم، وتعرّض البحيري لإصابة قوية خرج على أثرها من المباراة.



بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: عبدالله جمال



خط الدفاع: محمد إيهاب ومحمد عبد المنعم وأحمد أيمن (محمد خطاري) وعبد الله حسني



خط الوسط: محمود أوتاكا وأحمد وجيه ومحمد بحيري (عبد الرحمن كتكوت) ومحمد وجدي (عبده طارق) وحسن منصور



خط الهجوم: حازم مرسي



شهد اللقاء حضور شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي الإسماعيلي، وحمد إبراهيم وأحمد حسام ومصطفي كمال باقي أعضاء الجهاز الفني، والكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان.



يقود الفريق جهاز مكون من:



أحمد الجمل مدير فني، وحمادة الصغير مدرب عام، وأحمد عبده مدرب حراس مرمى، ومحمد صالح إداري، وحبيب لبيب أخصائي علاج طبيعي.







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