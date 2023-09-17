إسلام عادل ينضم للجهاز الفنى لإنبى قبل انطلاق مباريات الدورى الممتاز

وعلى جانب آخر نجح نادى إنبى في ضم صفقة وحيدة في آخر أيام القيد الصيفى للموسم الجديد 2023/2024، وذلك بعد أزمة القيد التى تعرّض لها الفريق البترولى.

من جانبه قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه نجح فى التعاقد مع زياد طارق، لاعب الأهلى، لمدة 3 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى.

وأكد أيمن الشريعى، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بذل جهدا كبيرا من أجل حل أزمة القيد، خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على احتياجات الفريق وتلبية رغبات الجهاز الفنى.

وأوضح رئيس نادى إنبى أن فتح باب القيد وإسدال الستار على الأزمة كان مخططا له من البداية، ولكن تم تأجيل الإعلان لهذا التوقيت من أجل الحصول على احتياجاته وتلبية رغبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة تامر مصطفى.