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الكاراتيه يكرم أبطال العالم وأفريقيا فى حفل غدا الإثنين

9/17/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم اتحاد الكاراتيه
برئاسة محمد الدهراوى حفلا لتكريم لاعبى المنتخب ممن شاركوا فى بطولة العالم وبطولتى أفريقيا، غدا الإثنين، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم التي حققوها في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم أبطال بطولة العالم التي أقيمت في تركيا أكتوبر من العام الماضى، وبطولة أفريقيا التى أقيمت فى جنوب أفريقيا العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى تكريم أبطال أفريقيا بالبطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى.

وكان منتخب الكاراتيه قد حقق المركز الثالث في بطولة العالم، فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا اعتلى منتخب الكاراتيه قمة البطولة الأفريقية، والتي تقام بجنوب أفريقيا، بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية
متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات، بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بالمغرب حقق المنتخب المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة.


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