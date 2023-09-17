الكاراتيه يكرم أبطال العالم وأفريقيا فى حفل غدا الإثنين

الكاراتيه يكرم أبطال العالم وأفريقيا فى حفل غدا الإثنين
التاريخ
9/17/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم اتحاد الكاراتيه
برئاسة محمد الدهراوى حفلا لتكريم لاعبى المنتخب ممن شاركوا فى بطولة العالم وبطولتى أفريقيا، غدا الإثنين، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم التي حققوها في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم أبطال بطولة العالم التي أقيمت في تركيا أكتوبر من العام الماضى، وبطولة أفريقيا التى أقيمت فى جنوب أفريقيا العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى تكريم أبطال أفريقيا بالبطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى.
وكان منتخب الكاراتيه قد حقق المركز الثالث في بطولة العالم، فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.
وفى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا اعتلى منتخب الكاراتيه قمة البطولة الأفريقية، والتي تقام بجنوب أفريقيا، بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية
متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات، بالإضافة إلى 7 برونزيات.
وفى البطولة الأفريقية بالمغرب حقق المنتخب المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة.
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