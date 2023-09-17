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وزير الخارجية: ضرورة الإسراع برفع أسماء المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا

9/17/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ضرورة الاسراع في إنهاء إجراءات ملف رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن مبينا أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة من القيادة السياسية في دولة الكويت.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم الأحد في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات والجزاءات المفروضة على الأفراد والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
واستهدف اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بملفات المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المدرجين على قوائم الإرهاب والجهود المتخذة في هذا الإطار.(النهاية)

ط أ ب




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