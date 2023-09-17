وزير الخارجية: ضرورة الإسراع برفع أسماء المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا

وزير الخارجية: ضرورة الإسراع برفع أسماء المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا
التاريخ
9/17/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ضرورة الاسراع في إنهاء إجراءات ملف رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن مبينا أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة من القيادة السياسية في دولة الكويت.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم الأحد في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات والجزاءات المفروضة على الأفراد والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
واستهدف اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بملفات المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المدرجين على قوائم الإرهاب والجهود المتخذة في هذا الإطار.(النهاية)
ط أ ب
MENAFN17092023000071011013ID1107085101
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