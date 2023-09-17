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البحرين ترسل شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ضحايا الفيضانات في ليبيا

9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 9 (كونا) -- دشنت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية اليوم الأحد شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ضحايا السيول والفيضانات في ليبيا تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر آل خليفة في تصريح صحفي إن هذه المساعدات تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم.
وأكد الشيخ ناصر "وقوف البحرين إلى جانب الشعب الليبي في أزمته الإنسانية" مشيرا إلى تجهيز المؤسسة الملكية شحنة من المساعدات الإغاثية التي تحتوي على المواد الإغاثية والطبية "التي هم في أمس الحاجة إليها".
من جانبه قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مصطفى السيد إنه بناء على التوجيهات الملكية وبقيادة الشيخ ناصر آل خليفة فقد تم العمل على تجهيز شحنة إغاثية عاجلة تحتوي على المواد الطبية والإغاثية والغذائية اللازمة بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والمالية.
وأضاف أنه تم تجهيز هذه الشحنة على وجه السرعة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الليبي لمساعدته في هذه الظروف الراهنة.
وتسببت العاصفة (دانيال) التي ضربت ليبيا الأحد الماضي في كارثة هي الكبرى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما حيث جرفت السيول المباني واقتلعت الأشجار وخلفت آلاف القتلى والمفقودين والمصابين. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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