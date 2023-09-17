البحرين ترسل شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ضحايا الفيضانات في ليبيا

البحرين ترسل شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ضحايا الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 9 (كونا) -- دشنت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية اليوم الأحد شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ضحايا السيول والفيضانات في ليبيا تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر آل خليفة في تصريح صحفي إن هذه المساعدات تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم.
وأكد الشيخ ناصر "وقوف البحرين إلى جانب الشعب الليبي في أزمته الإنسانية" مشيرا إلى تجهيز المؤسسة الملكية شحنة من المساعدات الإغاثية التي تحتوي على المواد الإغاثية والطبية "التي هم في أمس الحاجة إليها".
من جانبه قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مصطفى السيد إنه بناء على التوجيهات الملكية وبقيادة الشيخ ناصر آل خليفة فقد تم العمل على تجهيز شحنة إغاثية عاجلة تحتوي على المواد الطبية والإغاثية والغذائية اللازمة بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والمالية.
وأضاف أنه تم تجهيز هذه الشحنة على وجه السرعة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الليبي لمساعدته في هذه الظروف الراهنة.
وتسببت العاصفة (دانيال) التي ضربت ليبيا الأحد الماضي في كارثة هي الكبرى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما حيث جرفت السيول المباني واقتلعت الأشجار وخلفت آلاف القتلى والمفقودين والمصابين. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
MENAFN17092023000071011013ID1107085100
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