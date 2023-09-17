البحرين ترحب بالجهود السعودية العمانية للتوصل لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية

البحرين ترحب بالجهود السعودية العمانية للتوصل لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية
التاريخ
9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 9 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم الأحد بجهود السعودية بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات بالتنسيق مع عمان نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن وتعزيز الهدنة الإنسانية وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المنامة الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وثمنت الوزارة المساعي الحميدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه واستعادة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح اليمن وشعوب المنطقة كافة.
وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة إلى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود السعودية وعمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
MENAFN17092023000071011013ID1107085099
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