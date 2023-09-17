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البحرين ترحب بالجهود السعودية العمانية للتوصل لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية

9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 9 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم الأحد بجهود السعودية بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات بالتنسيق مع عمان نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن وتعزيز الهدنة الإنسانية وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المنامة الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وثمنت الوزارة المساعي الحميدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه واستعادة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح اليمن وشعوب المنطقة كافة.
وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة إلى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود السعودية وعمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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