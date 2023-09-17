قرعة (آسيوية اليد) للأندية تضع القادسية بالمجموعة الثانية والكويت في الأولى

قرعة (آسيوية اليد) للأندية تضع القادسية بالمجموعة الثانية والكويت في الأولى
التاريخ
9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أسفرت قرعة البطولة الآسيوية ال26 للاندية ابطال الدوري لكرة اليد عن وقوع نادي القادسية (مستضيف البطولة) بالمجموعة الثانية فيما وقع نادي الكويت بالمجموعة الاولى.
ووضعت القرعة التي أجريت اليوم الاحد بالكويت الى جانب القادسية أندية (ساي) الهندي و(العربي) القطري و(الجيش) العراقي و(شباب صيدا) اللبناني و(الشارقة) الامارتي.
كما وضعت القرعة إلى جانب الكويت أندية (النجمة) البحريني و(الغرافة) القطري و(الخليج) السعودي (قولدن ايقل) الهندي و(الصلاح) الفلسطيني.
وتنص لوائح القرعة على أنه يحق لنادي الدولة المنظمة اختيار المجموعة التي يرغب بالانضمام اليها لذلك ترأس القادسية فرق المجموعة الثانية فيما ترأس (النجمة) البحريني المجموعة الاولى كونه بطل النسخة السابقة.
ويستضيف نادي القادسية البطولة الآسيوية ال26 للاندية ابطال الدوري لكرة اليد بالفترة من 17 الى 26 نوفمبر المقبل.(النهاية) س ع د / ط أ ب
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