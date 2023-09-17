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قرعة (آسيوية اليد) للأندية تضع القادسية بالمجموعة الثانية والكويت في الأولى

9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أسفرت قرعة البطولة الآسيوية ال26 للاندية ابطال الدوري لكرة اليد عن وقوع نادي القادسية (مستضيف البطولة) بالمجموعة الثانية فيما وقع نادي الكويت بالمجموعة الاولى.
ووضعت القرعة التي أجريت اليوم الاحد بالكويت الى جانب القادسية أندية (ساي) الهندي و(العربي) القطري و(الجيش) العراقي و(شباب صيدا) اللبناني و(الشارقة) الامارتي.
كما وضعت القرعة إلى جانب الكويت أندية (النجمة) البحريني و(الغرافة) القطري و(الخليج) السعودي (قولدن ايقل) الهندي و(الصلاح) الفلسطيني.
وتنص لوائح القرعة على أنه يحق لنادي الدولة المنظمة اختيار المجموعة التي يرغب بالانضمام اليها لذلك ترأس القادسية فرق المجموعة الثانية فيما ترأس (النجمة) البحريني المجموعة الاولى كونه بطل النسخة السابقة.
ويستضيف نادي القادسية البطولة الآسيوية ال26 للاندية ابطال الدوري لكرة اليد بالفترة من 17 الى 26 نوفمبر المقبل.(النهاية) س ع د / ط أ ب

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