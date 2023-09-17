اللبناني فغالي يحقق المركز الأول في رالي لبنان الدولي ال45

اللبناني فغالي يحقق المركز الأول في رالي لبنان الدولي ال45
التاريخ
9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 9 (كونا) -- احتل المتسابق اللبناني روجيه فغالي اليوم الأحد المركز الأول في رالي لبنان الدولي ال45 الذي جرى في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.
واختتم رالي لبنان جولاته التي انطلقت يوم الأول من أمس الجمعة بتصدر فغالي مع ملاحه جوزيف مطر في حين كان المركز الثاني من نصيب عبد الله الرواحي من سلطنة عمان وملاحه الأردني عطا الحمود.
أما المركز الثالث فكان من نصيب اللبناني باسل بو حمدان وملاحه اللبناني فراس إلياس.
من جانبه حقق المتسابق اللبناني شادي فقيه وملاحه سامر صفير من لبنان لقب المجموعة (ن) في حين حقق إلياس الدهني وملاحه أمين عقل من لبنان لقب فئة الدفع الأمامي.
وقال بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه حقق مع ملاحه القطري ناصر الكواري المركز الخامس عن مجموعة (ن) في رالي لبنان بعد تعرض سيارته لمشكلات ميكانيكية.
وأشار إلى أنه ما زال يتصدر ترتيب هذه المجموعة على صعيد بطولة الشرق الأوسط للراليات بحصده 107 نقاط.
بدوره جاء المتسابق الكويتي يوسف الظفيري مع ملاحه اللبناني كارلوس حنا في المركز الرابع عن المجموعة (ن) في رالي لبنان محققا بذلك المركز الثاني في ترتيب بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وشهد رالي لبنان هذا العام خروج حامل اللقب لعام 2022 القطري ناصر العطية وملاحه ماتيو بوميل من السباق بعد انحراف سيارتهما عن المسار.
ويأتي رالي لبنان الدولي ال45 الذي نظمه (النادي اللبناني للسيارات والسياحة) في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2023 بعد راليات قطر وعمان والأردن. (النهاية)
ا ي ب / م ع ع
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