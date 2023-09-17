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اللبناني فغالي يحقق المركز الأول في رالي لبنان الدولي ال45

9/17/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 9 (كونا) -- احتل المتسابق اللبناني روجيه فغالي اليوم الأحد المركز الأول في رالي لبنان الدولي ال45 الذي جرى في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.
واختتم رالي لبنان جولاته التي انطلقت يوم الأول من أمس الجمعة بتصدر فغالي مع ملاحه جوزيف مطر في حين كان المركز الثاني من نصيب عبد الله الرواحي من سلطنة عمان وملاحه الأردني عطا الحمود.
أما المركز الثالث فكان من نصيب اللبناني باسل بو حمدان وملاحه اللبناني فراس إلياس.
من جانبه حقق المتسابق اللبناني شادي فقيه وملاحه سامر صفير من لبنان لقب المجموعة (ن) في حين حقق إلياس الدهني وملاحه أمين عقل من لبنان لقب فئة الدفع الأمامي.
وقال بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه حقق مع ملاحه القطري ناصر الكواري المركز الخامس عن مجموعة (ن) في رالي لبنان بعد تعرض سيارته لمشكلات ميكانيكية.
وأشار إلى أنه ما زال يتصدر ترتيب هذه المجموعة على صعيد بطولة الشرق الأوسط للراليات بحصده 107 نقاط.
بدوره جاء المتسابق الكويتي يوسف الظفيري مع ملاحه اللبناني كارلوس حنا في المركز الرابع عن المجموعة (ن) في رالي لبنان محققا بذلك المركز الثاني في ترتيب بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وشهد رالي لبنان هذا العام خروج حامل اللقب لعام 2022 القطري ناصر العطية وملاحه ماتيو بوميل من السباق بعد انحراف سيارتهما عن المسار.
ويأتي رالي لبنان الدولي ال45 الذي نظمه (النادي اللبناني للسيارات والسياحة) في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2023 بعد راليات قطر وعمان والأردن. (النهاية)

ا ي ب / م ع ع




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