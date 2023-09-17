انطلاق الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال لموسم (2023- 2024) بمشاركة خمسة فرق
التاريخ
9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للرجال موسم (2023-2024) بمشاركة خمسة فرق والتي تمتد لـ15 جولة وينظمها نادي الالعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان.
وأسفرت أولى مباريات البطولة عن فوز فريق (موسادز) على نظيره (كاميلز) بنتيجة (7-2) بعد اداء قوي من الفريق الفائز الذي فرض أفضليته على معظم أشواط المباراة الثلاثة ليفوز بأولى مباريات الموسم.
وتتواصل منافسات البطولة التي تشهد ايضا مشاركة اندية (ستارز) و(فالكون) و(ووريرز) على مدى الايام المقبلة على ان يتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط.
وقال نائب رئيس نادي الالعاب الشتوية خالد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال انطلاق المنافسات إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي والذي يتضمن اقامة بطولات رياضية أخرى لكل الالعاب التي يشرف عليها النادي لفئتي الرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية.
واضاف المطيري ان النادي سينظم الاربعاء المقبل وللمرة الأولى بتاريخ مسابقات هوكي الجليد الكويتية بطولتي السوبر للعبة للرجال والسيدات والتي تجمع اصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي اذ يلتقي فريقا (ووريرز) و(ستارز) لفئة الرجال و(وبلو ويفز) و(وايلد كاتس) ضمن منافسات السيدات.
واوضح ان البطولات المحلية تكتسب أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبي المنتخبات الكويتية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة مشيرا الى ان جميع هذه المنافسات تقام وفق نظم وقوانين الاتحاد الدولي للعبة ويدير مبارياتها حكام كويتيون وكويتيات معتمدون.
واكد ان مجلس ادارة النادي برئاسة فهيد العجمي حريص على انتظام مسابقاته في كافة الألعاب الخمس التي يشرف عليها وهي إضافة إلى لعبة الهوكي ألعاب الـ(فيغر) والـ(كيرلنج) و(التزلج على الجليد) و(السرعة على الجليد) وجميعها ألعاب أولمبية.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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