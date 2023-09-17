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انطلاق الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال لموسم (2023- 2024) بمشاركة خمسة فرق

9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للرجال موسم (2023-2024) بمشاركة خمسة فرق والتي تمتد لـ15 جولة وينظمها نادي الالعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان.
وأسفرت أولى مباريات البطولة عن فوز فريق (موسادز) على نظيره (كاميلز) بنتيجة (7-2) بعد اداء قوي من الفريق الفائز الذي فرض أفضليته على معظم أشواط المباراة الثلاثة ليفوز بأولى مباريات الموسم.
وتتواصل منافسات البطولة التي تشهد ايضا مشاركة اندية (ستارز) و(فالكون) و(ووريرز) على مدى الايام المقبلة على ان يتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط.
وقال نائب رئيس نادي الالعاب الشتوية خالد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال انطلاق المنافسات إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي والذي يتضمن اقامة بطولات رياضية أخرى لكل الالعاب التي يشرف عليها النادي لفئتي الرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية.
واضاف المطيري ان النادي سينظم الاربعاء المقبل وللمرة الأولى بتاريخ مسابقات هوكي الجليد الكويتية بطولتي السوبر للعبة للرجال والسيدات والتي تجمع اصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي اذ يلتقي فريقا (ووريرز) و(ستارز) لفئة الرجال و(وبلو ويفز) و(وايلد كاتس) ضمن منافسات السيدات.
واوضح ان البطولات المحلية تكتسب أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبي المنتخبات الكويتية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة مشيرا الى ان جميع هذه المنافسات تقام وفق نظم وقوانين الاتحاد الدولي للعبة ويدير مبارياتها حكام كويتيون وكويتيات معتمدون.
واكد ان مجلس ادارة النادي برئاسة فهيد العجمي حريص على انتظام مسابقاته في كافة الألعاب الخمس التي يشرف عليها وهي إضافة إلى لعبة الهوكي ألعاب الـ(فيغر) والـ(كيرلنج) و(التزلج على الجليد) و(السرعة على الجليد) وجميعها ألعاب أولمبية.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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