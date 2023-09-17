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وزير (التجارة) زيارة سمو ولي العهد للصين ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة

9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الاحد ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لجمهورية الصين ستشهد عددا من الاتفاقيات المهمة سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية والصناعات وإنشاء المدن الاسكانية والعمالية.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في حفل السفارة الصينية بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس الجمهورية بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ احمد العبدالله الجابر الصباح ووزير المالية فهد الجارالله.
وأكد العيبان أن زيارة سمو ولي العهد والوفد المرافق له في الايام المقبلة تعكس مدى التعاون الكويتي الصيني في المستقبل مشيرا الى ان تلك الزيارات عالية المستوى المعلنه ما هي الا مقدمة لتعاون مثمر في قادم الأيام.
وبسؤاله حول حجم الاستثمار الكويتي في الصين قال الوزير العيبان ان من يملك تلك الارقام هي هيئة الاستثمار "ولكن نتطلع لجلب الاستثمار الصيني ايضا الى الكويت".
ومن جانبه أكد سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي في كلمة له خلال الحفل ان العلاقات الصينية الكويتية نموذج يحتذى به للتبادلات حيث بلغت مستوى عاليا من التطور والازدهار مؤكدا عزم بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت.
وأضاف جيانوي أن الزيارات عالية المستوى بين البلدين تؤدي دورا مهما في تطوير تلك العلاقة التي "نحرص دائما عليها وعلى تنميتها" منوها بأن الكويت تعد أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده كما أنها أول دولة عربية بادرت الى توقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق).
ولفت إلى أن بلاده تعمل على تعميق التعاون مع الكويت في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة باستمرار وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك للجانبين.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




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