وزير (التجارة) زيارة سمو ولي العهد للصين ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة
التاريخ
9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الاحد ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لجمهورية الصين ستشهد عددا من الاتفاقيات المهمة سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية والصناعات وإنشاء المدن الاسكانية والعمالية.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في حفل السفارة الصينية بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس الجمهورية بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ احمد العبدالله الجابر الصباح ووزير المالية فهد الجارالله.
وأكد العيبان أن زيارة سمو ولي العهد والوفد المرافق له في الايام المقبلة تعكس مدى التعاون الكويتي الصيني في المستقبل مشيرا الى ان تلك الزيارات عالية المستوى المعلنه ما هي الا مقدمة لتعاون مثمر في قادم الأيام.
وبسؤاله حول حجم الاستثمار الكويتي في الصين قال الوزير العيبان ان من يملك تلك الارقام هي هيئة الاستثمار "ولكن نتطلع لجلب الاستثمار الصيني ايضا الى الكويت".
ومن جانبه أكد سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي في كلمة له خلال الحفل ان العلاقات الصينية الكويتية نموذج يحتذى به للتبادلات حيث بلغت مستوى عاليا من التطور والازدهار مؤكدا عزم بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت.
وأضاف جيانوي أن الزيارات عالية المستوى بين البلدين تؤدي دورا مهما في تطوير تلك العلاقة التي "نحرص دائما عليها وعلى تنميتها" منوها بأن الكويت تعد أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده كما أنها أول دولة عربية بادرت الى توقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق).
ولفت إلى أن بلاده تعمل على تعميق التعاون مع الكويت في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة باستمرار وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك للجانبين.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
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