إصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

إصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
التاريخ
9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الأحد إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن ستة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم صحفيان خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في عدة مناطق شرق قطاع غزة.
وأضاف القدرة أن طواقم الاسعاف والطوارئ تابعت ميدانيا حالات الإغماء وإصابات قنابل الغاز المباشرة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين شرق محافظات قطاع غزة خلال تظاهرهم رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصي.
وفي سياق آخر أفادت لجان عمل الصيادين الفلسطينيين في تصريح صحفي مماثل بإصابة اثنين من الصيادين بأعيرة نارية أطلقتها زوارق الاحتلال الحربية عليهم خلال عملهم على قارب صيد غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقامت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية بتصعيد الأوضاع الميدانية برا وبحرا ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية للتظاهر على الحدود للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال. (النهاية)
واب / م م ج
MENAFN17092023000071011013ID1107085094
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