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إصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الأحد إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن ستة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم صحفيان خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في عدة مناطق شرق قطاع غزة.
وأضاف القدرة أن طواقم الاسعاف والطوارئ تابعت ميدانيا حالات الإغماء وإصابات قنابل الغاز المباشرة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين شرق محافظات قطاع غزة خلال تظاهرهم رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصي.
وفي سياق آخر أفادت لجان عمل الصيادين الفلسطينيين في تصريح صحفي مماثل بإصابة اثنين من الصيادين بأعيرة نارية أطلقتها زوارق الاحتلال الحربية عليهم خلال عملهم على قارب صيد غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقامت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية بتصعيد الأوضاع الميدانية برا وبحرا ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية للتظاهر على الحدود للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال. (النهاية)

واب / م م ج




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