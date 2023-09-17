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(صوت النشامى) الاردنية تختتم مهرجان (صيفي ثقافي) بدورته الـ15

9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- بعروض الدبكات الاردنية الفولكلورية اختتمت فرقة (صوت النشامى) للفنان الأردني سعد أبوتايه مهرجان (صيفي ثقافي 15) اليوم الاحد على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا.
وتفاعل الجمهور مع الفرقة وادائها التراثي الجميل اذ قدمت ألوانا غنائية مختلفة منها التراثية والدحية والأغاني الشعبية القديمة مع الدبكات التي تجسد الموروث الأردني من شماله إلى جنوبه.
وتعتبر (صوت النشامى) من الفرق التي استطاعت المحافظة على الأغاني التراثية والفولكلورية مع تطوير الموسيقى وإدخال آلات حديثة لتقدم فنها المتميز بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية.
وكان مهرجان (صيفي ثقافي 15) انطلق برعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في 3 سبتمبر الجاري.
واحيا حفل الافتتاح سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد في ليلته التكريمية على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابرالاحمد الثقافي.
وتنوعت فعاليات المهرجان خلال فترته وشمل أمسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وأمسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية واثرية.
وقدم المهرجان للجمهور عددا من الورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية التي تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات الاهلية وباشراف أساتذة مختصين.(النهاية)

ش ه د / ط أ ب




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