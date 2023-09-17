(صوت النشامى) الاردنية تختتم مهرجان (صيفي ثقافي) بدورته الـ15
التاريخ
9/17/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- بعروض الدبكات الاردنية الفولكلورية اختتمت فرقة (صوت النشامى) للفنان الأردني سعد أبوتايه مهرجان (صيفي ثقافي 15) اليوم الاحد على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا.
وتفاعل الجمهور مع الفرقة وادائها التراثي الجميل اذ قدمت ألوانا غنائية مختلفة منها التراثية والدحية والأغاني الشعبية القديمة مع الدبكات التي تجسد الموروث الأردني من شماله إلى جنوبه.
وتعتبر (صوت النشامى) من الفرق التي استطاعت المحافظة على الأغاني التراثية والفولكلورية مع تطوير الموسيقى وإدخال آلات حديثة لتقدم فنها المتميز بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية.
وكان مهرجان (صيفي ثقافي 15) انطلق برعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في 3 سبتمبر الجاري.
واحيا حفل الافتتاح سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد في ليلته التكريمية على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابرالاحمد الثقافي.
وتنوعت فعاليات المهرجان خلال فترته وشمل أمسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وأمسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية واثرية.
وقدم المهرجان للجمهور عددا من الورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية التي تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات الاهلية وباشراف أساتذة مختصين.(النهاية)
ش ه د / ط أ ب
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