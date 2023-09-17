استشارية إعمار إربد تبحث آليات تطوير وسط المدينة

اربد 17 أيلول (بترا)- محمد قديسات- بحثت الهيئة الاستشارية لمؤسسة إعمار إربد، في اجتماعها اليوم الأحد، سبل تطوير وسط إربد التاريخي، والقضايا البيئية التي تعاني منها محافظة اربد.

واكد رئيس الهيئة، الوزير السابق المهندس وليد المصري، الأهمية التاريخية والسياحية والاقتصادية لوسط إربد، لاحتوائه على مبان تراثية ومدارس وأسواق ودور عبادة تشكل ذاكرة المدينة.

وأشار المصري إلى أن وسط إربد يمكن أن يشكل نقاط جذب للسياحة الداخلية والخارجية إذا جرى تطويره وتوفير الخدمات اللازمة له.

وأوضح أن وسط إربد التاريخي يضم منطقة التل، وشوارع: الهاشمي، والشهيد، وفلسطين، وصولا إلى مجمع الأغوار ومنطقة الحسبة.

وأكد حاجة وسط المدينة إلى مخطط شمولي يتضمن عناصر التطوير الحضري والمرور والنقل والبيئة، بالإضافة إلى ترميم الأبنية التراثية وإعادة الحياة إليها وتوفير خدمات تسهم في جذب السياح وتطوير الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أن بلدية إربد قامت بعدة خطوات لتطوير وسط المدينة، بالتعاون مع جهات عدة من خلال استملاك وترميم عدد من المباني التراثية.

من جهتهم، أكد أعضاء الهيئة أن تطوير وسط إربد يجب أن يكون على رأس أولويات مؤسسة إعمار اربد لما له من أهمية في إعادة الحياة إليه.

وتوافقت الهيئة على اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها أن تقود مجلس إدارة المؤسسة إلى وضع خطة عمل للبدء بتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع بلدية إربد بالسرعة الممكنة.

وأشار رئيس وأعضاء اللجنة إلى مخاطر بيئية تعاني منها محافظة إربد، خصوصا التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية وما تشكله من أخطار صحية على السكان.

وأوصوا بأن يدرس فريق فني المشكلة ويضع مقترحات وبدائل يمكن أن تؤدي إلى تخفيف من التلوث بالتعاون مع من البلدية ووزارة البيئة.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ هـ ح

17/09/2023 21:06:11