أمسية ثقافية منوعة للمكفوفين في الرصيفة

الرصيفة 17 أيلول (بترا)- أقام نادي النخبة للمكفوفين، اليوم الأحد، وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء أمسية ثقافية منوعة للأطفال المكفوفين في مقر النادي.

وبين رئيس النادي، ميعاد خاطر، أن هذه الأمسية جاءت لتلبية رغبة الأطفال وذويهم لإظهار مواهبهم في عدة فنون ثقافية، ضمت تقديم قصائد شعرية منوعة منها ما هو مقروء على لغة بريل الخاصة بالمكفوفين.

وأضاف أن النادي يرعى ما يزيد عن 120 طفلا من مختلف الأعمار في لواء الرصيفة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية لهم وتلبية احتياجاتهم ضمن الإمكانات المتوفرة، داعيا الجهات الداعمة للوقوف إلى جانب النادي لتحسين الخدمات.

واشتملت الأمسية على فقرات غنائية وأناشيد قدمها الأطفال، إضافة للعزف على آلات موسيقية تدربوا عليها في النادي.

وأشار إلى أن النادي بصدد إقامة دورة تدريبية للأطفال للعزف على آلات موسيقية خاصة، إضافة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تقيمها الهيئات الثقافية في الرصيفة، داعيا الأهالي إلى تسجيل أبنائهم للمشاركة في أنشطة النادي لتنمية مواهبهم وتقوية شخصياتهم لتسهيل إدماجهم في المجتمع.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

17/09/2023 21:01:35