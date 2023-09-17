أمسية ثقافية منوعة للمكفوفين في الرصيفة

أمسية ثقافية منوعة للمكفوفين في الرصيفة
التاريخ
9/17/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 17 أيلول (بترا)- أقام نادي النخبة للمكفوفين، اليوم الأحد، وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء أمسية ثقافية منوعة للأطفال المكفوفين في مقر النادي.
وبين رئيس النادي، ميعاد خاطر، أن هذه الأمسية جاءت لتلبية رغبة الأطفال وذويهم لإظهار مواهبهم في عدة فنون ثقافية، ضمت تقديم قصائد شعرية منوعة منها ما هو مقروء على لغة بريل الخاصة بالمكفوفين.
وأضاف أن النادي يرعى ما يزيد عن 120 طفلا من مختلف الأعمار في لواء الرصيفة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية لهم وتلبية احتياجاتهم ضمن الإمكانات المتوفرة، داعيا الجهات الداعمة للوقوف إلى جانب النادي لتحسين الخدمات.
واشتملت الأمسية على فقرات غنائية وأناشيد قدمها الأطفال، إضافة للعزف على آلات موسيقية تدربوا عليها في النادي.
وأشار إلى أن النادي بصدد إقامة دورة تدريبية للأطفال للعزف على آلات موسيقية خاصة، إضافة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تقيمها الهيئات الثقافية في الرصيفة، داعيا الأهالي إلى تسجيل أبنائهم للمشاركة في أنشطة النادي لتنمية مواهبهم وتقوية شخصياتهم لتسهيل إدماجهم في المجتمع.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
17/09/2023 21:01:35
MENAFN17092023000117011021ID1107085090
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