أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في اربد

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في اربد
التاريخ
9/17/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 17 أيلول ( بترا )- نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم الأحد، أنشطة وورشات ودورات متنوعة بمشاركة أعضائها.
ونظم مركز شابات جديتا بلواء الكورة، بالتشارك مع مركز شباب وشابات غرب إربد، مناظرة شبابية تحت عنوان: "التعليم الذاتي و الأكاديمي"، بمشاركة 20 من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية 18 فما فوق.
وتهدف المناظرة الشبابية إلى قوة الإقناع والبحث، مستخدمة لغة العلوم والبيانات والمفردات، لغاية دعم مهارات الحوار بشكل حضاري وتهيئة الشباب ليكونوا قادرين على المساهمة في الفعاليات والجلسات النقاشية.
وتضمنت المناظرة الجوانب المهمة في حياة الشباب العملية في اعتمادهم على التعليم الذاتي والتعليم الأكاديمي لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.
كما نفذ مركز شباب الوسطية ورشة علمية حول تصميم صفحات الأنترنت قدمها المهندس علي مهيدات بمشاركة 20 مشاركا من أعضاء المركز.
وتناولت الورشة تعريف الأنترنت ونشأته وكيفية إعداد وتصميم صفحات المواقع على الشبكة العنكبوتية، وربط تلك الموضوعات بما يسمى أنترنت الأشياء وعلاقتها بأنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الورشة تعريفا شاملا عن المتحكمات الدقيقة من خلال مجموعات عمل، حيث تعرف المشاركون على آلية تركيب وطريقة عمل وأسلوب برمجتها والكيفية التي تتم بها كتابة البرامج التشغيلية مع التطبيق العملي على بعض المشاريع البسيطة للبرمجيات.
وضمن محور الشباب والتعليم نفذ في مركز شباب وشابات غرب إربد دورة في مهارات الحاسوب، بمشاركة 20 شابة.
وعرض المدرب محمد أبو الهيجاء، لأسس ومهارات تركيب جهاز الحاسوب، والتعرف على أهم البرامج التي يمكن الاستفادة منها، مثل الطباعة وتخزين الملفات وغيرها.
وتهدف الدورة الى تنمية قدرات الشباب في التكنولوجيا الحديثة والبرمجة لتمكينهم من الحصول على فرص العمل والتعليم.
كما أقيمت في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج دورة لياقة بدنية، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز.
واشتملت الدورة على تمارين وألعاب رياضية متنوعة، والتدريب على كيفية استخدام الأجهزة الرياضية بهدف تنمية الجانب المهاري لدى الشباب وتفريغ طاقاتهم.
-- (بترا)
أ غ/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:59:47
MENAFN17092023000117011021ID1107085089
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