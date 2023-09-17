أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في اربد

إربد 17 أيلول ( بترا )- نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم الأحد، أنشطة وورشات ودورات متنوعة بمشاركة أعضائها.

ونظم مركز شابات جديتا بلواء الكورة، بالتشارك مع مركز شباب وشابات غرب إربد، مناظرة شبابية تحت عنوان: "التعليم الذاتي و الأكاديمي"، بمشاركة 20 من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية 18 فما فوق.

وتهدف المناظرة الشبابية إلى قوة الإقناع والبحث، مستخدمة لغة العلوم والبيانات والمفردات، لغاية دعم مهارات الحوار بشكل حضاري وتهيئة الشباب ليكونوا قادرين على المساهمة في الفعاليات والجلسات النقاشية.

وتضمنت المناظرة الجوانب المهمة في حياة الشباب العملية في اعتمادهم على التعليم الذاتي والتعليم الأكاديمي لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

كما نفذ مركز شباب الوسطية ورشة علمية حول تصميم صفحات الأنترنت قدمها المهندس علي مهيدات بمشاركة 20 مشاركا من أعضاء المركز.

وتناولت الورشة تعريف الأنترنت ونشأته وكيفية إعداد وتصميم صفحات المواقع على الشبكة العنكبوتية، وربط تلك الموضوعات بما يسمى أنترنت الأشياء وعلاقتها بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تناولت الورشة تعريفا شاملا عن المتحكمات الدقيقة من خلال مجموعات عمل، حيث تعرف المشاركون على آلية تركيب وطريقة عمل وأسلوب برمجتها والكيفية التي تتم بها كتابة البرامج التشغيلية مع التطبيق العملي على بعض المشاريع البسيطة للبرمجيات.

وضمن محور الشباب والتعليم نفذ في مركز شباب وشابات غرب إربد دورة في مهارات الحاسوب، بمشاركة 20 شابة.

وعرض المدرب محمد أبو الهيجاء، لأسس ومهارات تركيب جهاز الحاسوب، والتعرف على أهم البرامج التي يمكن الاستفادة منها، مثل الطباعة وتخزين الملفات وغيرها.

وتهدف الدورة الى تنمية قدرات الشباب في التكنولوجيا الحديثة والبرمجة لتمكينهم من الحصول على فرص العمل والتعليم.

كما أقيمت في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج دورة لياقة بدنية، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز.

واشتملت الدورة على تمارين وألعاب رياضية متنوعة، والتدريب على كيفية استخدام الأجهزة الرياضية بهدف تنمية الجانب المهاري لدى الشباب وتفريغ طاقاتهم.

-- (بترا)

أ غ/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:59:47