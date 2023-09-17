5 جرحى جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرقي قطاع غزة
التاريخ
9/17/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 17 أيلول (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صدر مساء اليوم الأحد، إنه أصيب 5 فلسطينيين بجراح مختلفة خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن مصورين صحفيين أصيبا؛ بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين والصحفيين في عدة مناطق شرق قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:55:55
MENAFN17092023000117011021ID1107085088
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