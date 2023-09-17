5 جرحى جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرقي قطاع غزة

غزة 17 أيلول (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صدر مساء اليوم الأحد، إنه أصيب 5 فلسطينيين بجراح مختلفة خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن مصورين صحفيين أصيبا؛ بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين والصحفيين في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:55:55