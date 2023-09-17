شباب الأردن يتفوق على معان ضمن دوري المحترفين لكرة القدم

عمان 17 أيلول (بترا)- فاز فريق شباب الأردن على فريق معان، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت، اليوم الأحد، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف شباب الأردن حمزة النعيم عند الدقيقة 52، محمد أبو غوش د. 58، وفضل هيكل د. 67.

وشهدت الجولة الخامسة فوز السلط على الرمثا بهدف نظيف، عن طريق عدي القرا د. 28، وبالنتيجة ذاتها تغلب مغير السرحان على ضيفه الأهلي بقدم لاعب الضيوف علي حجبي بالخطأ في مرماه د. 81.

وتعادل الجليل مع ضيفه سحاب 1-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق نبيل خرشاش د. 28، قبل أن يعدل حمزة الصيفي النتيجة للضيوف د. 35.

وشهدت الجولة تأجيل مباراة الحسين والوحدات، الفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.

واحتفظ الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد (12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من أربع مواجهات)، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من أربع مواجهات)، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:54:21