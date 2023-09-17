روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف أوكراني على قرى حدودية

روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف أوكراني على قرى حدودية
التاريخ
9/17/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 17 أيلول (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة جراء القصف الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب البلاد.
وقال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، خلال مؤتمر صحفي:"تعرضت قرية أوسبينوفكا بمنطقة كورينيفسكي اليوم الأحد لقصف أوكراني أدى إلى إصابة شخصين بجروج، وثالث إصابته خطرة نقل إلى المستشفى جوا".
وأضاف ستاروفويت :"أمس السبت، تعرضت منطقتا سودجانسكي وكورينفسكي بالمقاطعة لإطلاق للنار من جانب أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص متأثرا بإصابته".
--(بترا)
س ح/أز
17/09/2023 20:48:51
MENAFN17092023000117011021ID1107085086
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