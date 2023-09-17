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روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف أوكراني على قرى حدودية

9/17/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 17 أيلول (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة جراء القصف الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب البلاد.
وقال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، خلال مؤتمر صحفي:"تعرضت قرية أوسبينوفكا بمنطقة كورينيفسكي اليوم الأحد لقصف أوكراني أدى إلى إصابة شخصين بجروج، وثالث إصابته خطرة نقل إلى المستشفى جوا".
وأضاف ستاروفويت :"أمس السبت، تعرضت منطقتا سودجانسكي وكورينفسكي بالمقاطعة لإطلاق للنار من جانب أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص متأثرا بإصابته".
--(بترا)
س ح/أز
17/09/2023 20:48:51

MENAFN17092023000117011021ID1107085086

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