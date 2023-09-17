روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف أوكراني على قرى حدودية

موسكو 17 أيلول (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة جراء القصف الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب البلاد.

وقال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، خلال مؤتمر صحفي:"تعرضت قرية أوسبينوفكا بمنطقة كورينيفسكي اليوم الأحد لقصف أوكراني أدى إلى إصابة شخصين بجروج، وثالث إصابته خطرة نقل إلى المستشفى جوا".

وأضاف ستاروفويت :"أمس السبت، تعرضت منطقتا سودجانسكي وكورينفسكي بالمقاطعة لإطلاق للنار من جانب أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص متأثرا بإصابته".

--(بترا)

س ح/أز

17/09/2023 20:48:51